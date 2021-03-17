Москва, , 10:13 — REGNUM Совфед почтил минутой молчания память сенатора от Тюменской области Михаила Пономарёва, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

«За эти годы мы узнали его как очень порядочного, честного, трудолюбивого, который делал все для своей любой Тюменской области, который много сделал на законопроектном поприще и всегда был отзывчивым, добрым человеком, настоящим нашем товарищем», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На 68-м году жизни скончался сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарев. Причина смерти — остановка сердца.