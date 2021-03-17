Москва, , 10:32 — REGNUM Несколько законопроектов по поддержке отечественного рынка центров обработки данных (ЦОД) подготовит правительство РФ. В числе мер поддержки — разнообразные льготы для операторов коммерческих дата-центров, пишет 17 марта газета «Коммерсантъ».

«Дорожная карта» поддержки IT-отрасли находится на согласовании в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, отмечает издание. В ней в числе прочего предусмотрен запрет для ведомств строить инфраструктуру дата-центров на бюджетные средства без «надлежащего обоснования». Властям регионов вообще запретят строить дата-центры на бюджетные средства.

Предлагается обязать ведомства пользоваться в основном облачными сервисами и коммерческими ЦОД. Их операторам будут выделять землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости. Предусмотрено и упрощение подключений к энергосетям. Ожидается, что нужные нормативные акты разработают к сентябрю.

Замглавы Минцифры Андрей Черненко пояснил, что органы власти будут пользоваться коммерческими ЦОД, а это сбережёт бюджетные средства. Такие меры простимулируют развитие отечественных технологий, добавили в аппарате Чернышенко.

Агентство iKS-Consulting располагает данными о количестве серверных стоек в коммерческих дата-центрах России. По итогам 2020 года их насчитывается около 50 тыс., лидируют здесь «Ростелеком» (11,5 тыс. серверных стоек), IXcellerate (3,3 тыс. стоек) и DataPro (2,4 тыс. стоек).

Выручка дата-центров оценивается в 43,8 млрд рублей. Эксперты полагают, что спрос на серверные мощности будет расти, так как растёт потребность в хранении данных и у госструктур, и у частных организаций.