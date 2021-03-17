Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге на 50% увеличили объемы тестирования на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные городского оперативного штаба от 17 марта.

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За последние сутки в городе обследовали 18 778 человек, что на 6258 тестов больше, чем днем ранее.

В справочную службу по теме коронавируса за сутки позвонили 14 507 человек. По номеру 122 граждане также вызывают врача на дом и записываются на прививку от COVID-19.

Добавим, с начала октября городские волонтеры выполнили 6160 заявок от петербуржцев на самоизоляции, а 188 024 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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