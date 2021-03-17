Москва, , 10:10 — REGNUM Программа «Земский работник культуры» вызвал положительные отзывы в Совете Федерации РФ. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Земский работник культуры» вызвал позитивную реакцию у сенаторов. Да, мы всё подготовили и разработали. 8,2 млрд рублей, срок реализации — шесть лет», — сказала Любимова.

По её словам, данная программа — это аналогия с «Земским врачом» и «Земским учителем»: «Изобретать велосипед тут не надо».