Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 102 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 17 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве рассказали, что на горловском, донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты им. Гагарина), Яковлевка, Набережное, Сосновское, Ленинское, Украинское, Заиченко, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Информация о жертвах среди мирных жителей не поступала. Разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации Алексей Никоноров заявил, что в Донбассе наблюдается обострение вдоль всей линии соприкосновения.

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