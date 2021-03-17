Песчанокопский район, Ростовская область, , 10:09 — REGNUM В Ростовской области с крупной партией наркотиков задержан 16-летний житель Песчанокопского района. В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещённых веществ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По информации, которой располагают следователи, преступление было спланировано с неустановленным пока соучастником. Подросток получил данные о местонахождении тайника, откуда и забрал партию наркотиков, расфасованную в 16 индивидуальных пакетов. Несовершеннолетний был задержан при попытке сбыта запрещённых веществ.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.