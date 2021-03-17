Уфа, , 10:13 — REGNUM Главой управления капитального строительства Башкирии назначен Руслан Цагельник. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского министерства строительства и архитектуры.

Сообщается, что он уже приступил к выполнению своих обязанностей.

Пресс-служба ведомства напоминает, что в февраля 2021 года был объявлен конкурс на замещение этой должности. По итогам этого конкурса победителем стал Руслан Дмитриевич Цагельник.

Он родился 7 января 1986 года в пос. Верхнезейск Амурской области РФ. Стал выпускником Уфимского государственного нефтяного университета. Начал свою работу мастером участка строительно-монтажных работ. С мая 2013 года до назначения на вышеуказанную должность работал в управлении капитального строительства Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначили главу государственного комитета региона по конкурентной политике.