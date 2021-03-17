Барнаул, 17 марта, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Риск повторения топливного кризиса 2018 года, о котором предупредила Счетная палата России, вполне вероятен, а цены на бензин уже растут по всей стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Алтайского краевого законодательного собрания и виц-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко:

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Ситуация на топливном рынке России, сложившаяся с 20 декабря 2020 г., стала самой тяжёлой. Хотя и регуляторы объявили, что откорректируют заложенную в формуле действующего демпферного механизма цену внутреннего рынка на уровень фактических темпов роста розничных цен в 2019—2020 годах (2700 рублей на тонну), пока ничего не произошло.

На состоявшихся 16 марта торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже тоже никто не увидел никаких изменений по цене. Ждем, что, может быть, в течение ближайших дней произойдут какие-то сдвиги. Но пока оптовые и розничные цены растут по всей стране. А если сделать так, чтобы АЗС сегодня работали безубыточно, розничные цены на топливо должны подняться на 4−5 рублей.

Понятно, что этого никто не хочет. Все ужались насколько это возможно и работают с большими убытками. Ведь что закрыться, что поднять цену на топливо — это сейчас равнозначные для предпринимателя позиции. Все надеются, что поручения заместителя председателя правительства Александра Новака дойдут до какого-то логического завершения, но когда и как долго ещё придется работать в такой нерыночной ситуации — пока не ясно».

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