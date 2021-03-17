Волгоград, , 10:09 — REGNUM Часть фронтона мельницы Гергардта обрушилась вечером 16 марта в Волгограде. Здание, которое является федеральным памятником, теперь лишилось кирпичной кладки, где была высечена фамилия владельца мельницы Александра Гергардта.

Одно из самых известных зданий Волгограда пострадало от сильного ветра, часть кирпичей упали внутрь мельницы, часть на огороженную территорию снаружи. На южном фронтоне была высечена фамилия владельца мельницы. О необходимости работ по консервации здания историки высказывались неоднократно с 2012 года.

Дмитрия Зимина издание «Состояние мельницы удручающие. Я не говорю, что через год или два мельница может рухнуть. Здание благодаря качеству постройки может простоять ещё и 10, и 20 лет. Но возможно и такое, что от сильного ветра из-за имеющихся уже разрушений оно может сложиться как карточный домик, в любой момент», — приводит слова волгоградского историка и художникаиздание «В1.ру».

Руины здания, разрушенного в дни Сталинградской битвы, оставили невосстановленными в память о Великой Отечественной войны. Мельница Гергардта входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва».