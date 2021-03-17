Челябинск, 17 марта 2021, 10:08 — REGNUM Арбитраж Челябинской области удовлетворил иск кредитора АО «Миасский машиностроительный завод» — ООО «НОВАТЭК — Челябинск». С завода, который на сегодня испытывает финансовые трудности, было взыскано более 91,3 млн рублей задолженности. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме, передаёт ИА REGNUM.
В пользу истца взыскали «задолженность по договору на поставку и транспортировку газа №3−07−26−1656
Напомним, завод в конце февраля 2021 года обратился с иском о собственном банкротстве. Заявление принято к производству судьей Зайцевым. Судя по содержанию документов, акционерное общество просит о введении одного из первых этапов в процедуре несостоятельности — наблюдения или внешнего управления. В качестве временного управляющего предлагается участник ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал». Основанием для обращения в суд указаны долги в размере более 2,3 млрд рублей.
Для справки: ММЗ ведёт свою историю с 1959 года.
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