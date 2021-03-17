Ташкент, , 10:06 — REGNUM План по расширению стратегического сотрудничества договорились принять президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

16 марта глава Узбекистана встретился с президентом «Лукойла». Алекперов рассказал о реализации инвестиционных и социальных проектов. Собеседники обсудили также преодоление последствий пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года ПАО «Лукойл» и АО «Узбекнефтегаз» создали совместное предприятие по добыче и геологоразведке новых месторождений в Узбекистане.