Волгоград, , 10:09 — REGNUM Волгоградские умельцы модернизировали заднеприводную модель «Иж-21 261 Фабула», приварив ей на передние диски лыжи. Демонстрационный ролик с испытаниями машины размещён на YouTube-канале «АвтоМотоТехника».

Умельцы взяли в качестве основания для лыж штатные диски колес. К ним они приварили металлические прямоугольные проставки. А уже к проставкам были приварены большие лыжи из металла. Данная конструкция была укреплена металлическими трубами.

Испытателям не сразу удалось тронуться с места на «чудо-машине», однако после некоторых манипуляций авто поехало, издавая оригинальный звук «санок по асфальту».

По заснеженной трассе автомобиль удалось разогнать до 80 км/ч. Однако управлять машиной на этой скорости водителю было не просто. При этом рабочими тормозами у модели были только передние, поэтому тормозить приходилось коробкой передач.

Ранее американская тюнинговая компания Shelby American представила модернизированный суперпикап F-250. Авто получило турбодвигатель Power Stroke рабочим объёмом 6,7 л производительностью 482 л. с. (1424 Нм).

Читайте также: General Motors модернизировала кроссовер Chevrolet Blazer