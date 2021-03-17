Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбурге суд вынес приговор в отношении четверых подростков, признав их виновными в хранении и сбыте фальшивых денег, сообщает областная прокуратура.

В суде установлено, что в начале мая 2020 года подростки через интернет приобрели 15 поддельных банкнот номиналом по 5 тыс. рублей каждая. Спустя 10 дней злоумышленники сбыли семь купюр, рассчитавшись ими в разных торговых точках за приобретенные продукты питания, и присвоили полученную от покупок сдачу.

Суд назначил подросткам штрафы — 20 до 50 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.