Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии сохраняется действие дополнительных ограничений, введённых из-за неблагополучной ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, показатели заболеваемости здесь втрое превышают средний уровень по региону.

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Таким образом, на территории района запрещено проведение любых развлекательных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа заведений общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования. В районе усилили работу мобильных групп для контроля соблюдения ограничений.

«Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного исследования на COVID-19», — отметили в правительстве.