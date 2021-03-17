Нижневартовск, Югра, , 10:04 — REGNUM В Нижневартовском центре хозяйственного и сервисного обеспечения подразделения УМВД России по ХМАО провели обыски сотрудники отдела собственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Проверяется документация и действия должностных лиц на предмет «возможного нарушения ими в повседневной деятельности ряда распорядительных документов».

«Проверка только началась, и говорить о виновности сотрудников рано», — отмечают в пресс-службе УМВД России по ХМАО.