Сурск, , 10:08 — REGNUM Ремонтные работы дома культуры в городе Сурске Городищенского района начнутся в 2022 году по программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014−2024 годы». Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев во время рабочей поездки по району.

Дом культуры в городе был построен в 1978 году и ремонтировался в 2006. Строители тогда привели в порядок зрительный зал, кабинеты и крышу. В настоящее время трехэтажному зданию снова необходимы восстановительные работы. Проектно-сметная документация на капремонт учреждения была подготовлена еще в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, глава Пензенской области Иван Белозерцев 16 марта посетил Сурскую участковую больницу и поручил ускорить подготовку проектно-сметной документации и по возможности перенести ремонт стационара на более ранний срок.

Читайте также: Ремонт Сурской больницы в Пензенской области перенесут на 2021 год