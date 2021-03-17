Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Президента США Джо Байдена, который в интервью телеканалу ABC назвал условия для отставки и уголовного преследования губернатора штат Нью-Йорк Эндрю Куомо, самого обвиняли в целом ряде примеров неправомерного поведения — от нюхания женских волос до изнасилования. Однако Байдену это с рук сошло, тогда как Куомо это может стоить конца его карьеры, заявила 15 марта обозреватель Либби Эммонс в New York Post.

После того как уже семь женщин обвинили губернатора Нью-Йорка в нежелательном внимании, целый ряд видных членов Демократической партии призвал его к его отставке. Сам же Куомо заявил, что ничего подобного не совершал, извинившись за то, что кто-то из-за его действий мог почувствовать себя в удобном положении. По его собственному признанию, Куомо иногда распускает руки.

«Вы можете найти сотни фотографий, на которых я целую людей. Это мой обычный и привычный способ приветствия», — отмечал он, пытаясь убедить людей, что это просто часть его очарования.

В свою очередь, в 2019 году Байден, которого также обвинили в домогательствах, заявил, что он не сожалеет о своих намерениях, ни о чем-либо, что он сделал.

«Я никогда не вел себя намеренно неуважительно ни к мужчине, ни к женщине. Так что это не та репутация, которую я имел с тех пор, как учился в старшей школе, ради Бога», — подчеркнул тогда будущий президент США.

Куомо извинился, и ему грозит крах, Байден же отказался извиняться, и из него практически сделали святого.

«Социальные нормы меняются. Я понимаю это. Я слышал, что говорят эти женщины», — отметил Байден, имея в виду обвинивших его в домогательствах женщин.

«Политика для меня всегда заключалась в установлении связей, но в будущем я буду более внимательнее относиться к личному пространству других людей. Это моя ответственность, и я ее буду ее нести», — добавил он.

Но так ли это, задается вопросом Эммонс, которая усомнилась в том, что тогдашний кандидат на пост главы Белого дома не уделил внимания даже тому, в чем его обвинила Тара Рид, не говоря уже о большом числе женщин, заявивших, что Байден заставил почувствовать их себя неуютно своими прикосновениями или попытками их понюхать. Обвинения против Байдена хорошо задокументированы, но проблемы у Куомо. Сам же Байден «прохлаждается» в Овальном кабинете.

Снимать Байдена с должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах — просто нецелесообразно с политической точки зрения, однако демократы уверены, что Куомо должен уйти.

Хотя они не хотят этого признавать, протесты по поводу скандала с сексуальными домогательствами, вероятно, связаны с чем-то другим. Куомо смущает демократов, которые хвалили его во время вспышки COVID-19. Проведенное генеральной прокуратурой расследование показало, что администрация Куомо не только занижала количество смертей в домах престарелых на 50%, но и сделала это специально, чтобы избежать политических последствий.

Демократы, которые намерены травлей заставить Куомо уйти с поста, не хотят политических последствий от повышения смертности в домах престарелых. Легче подвергнуть Куомо публичной порке за нежелательные прикосновения, чем иметь дело с умышленным сокрытием смертей пожилых людей, в которых они могут оказаться замешанными.

Короче говоря, Куомо больше не является всеобщим любимцем и теперь никому не нужен. Если в будущем Байден станет таким же расходным материалом, он может в конечном счете столкнуться с таким же обращением.

Напомним, в разгар президентской гонке 2020 года бывшая помощница Байдена Тара Рид выступила против него с обвинениями в домогательствах. Якобы 30 лет назад Байден без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях.