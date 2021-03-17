Москва, , 10:03 — REGNUM Россия снова продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией ещё на месяц. Решение принято оперативным штабом по борьбе с COVID-19, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Запрет на полеты из России в Великобританию продлевается до 23:59 по мск 16 апреля 2021 года.

Отмечается, что данные ограничительные меры введены для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия уже несколько раз продлевала запрет на возобновление авиасообщения с Великобританией. Первый запрет был введен с 22 декабря 2020 года.

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