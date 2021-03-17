Варшава, , 10:02 — REGNUM Российский журналист Евгений Решетнев внесен в список нежелательных лиц в Польше. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 16 марта во время пресс-конференции пресс-секретарь Координационного центра спецслужб Польши Станислав Жарин.

Жарин указал, что соответствующее решение было принято Управлением по делам иностранцев по ходатайству Службы военной контрразведки.

Сотрудники последней утверждают, что журналист, представляющий один из российских телеканалов, «занимался в Польше сбором информации, чтобы потом её исказить и использовать для пропаганды против республики».

Решетневу был введен запрет на посещение Польши сроком на пять лет.

Напомним, ранее польские власти продлили на пять лет запрет на въезд в Польшу и бывшему корреспонденту одного российских СМИ Леониду Свиридову. Они обосновали это тем, что он «представляет угроза национальной безопасности».