Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону пригласили к обсуждению дальнейшего развития территории в районе Театрального спуска, где в августе 2017 года пожар уничтожил десятки жилых домов, оставив около 700 человек без крова.

«У города грандиозные планы: здесь появятся магистральные улицы местного значения, а также бульвар для прогулок и зеленая зона. Современные решения позволят создать дополнительные пешеходные зоны, связав Театральный спуск с продолжением набережной реки Дон. В перспективе — благоустройство парковой зоны в районе примыкания Театрального спуска к улице Береговой», — написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году августовскому пожару в районе Театрального спуска исполнится четыре года. За это время жители Ростова-на-Дону неоднократно обращались к городским властям с напоминанием об их обещании благоустроить территорию. Ещё в 2018 году стало известно, что испепелённая территория превратится в зону общественно-культурного назначения. Однако в настоящее время не все жители Ростова-на-Дону, потерявшие жильё во время крупнейшего пожара, получили компенсации.

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