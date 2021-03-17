Симферополь, , 09:59 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 17 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 16 марта, сообщалось о 54 новых пациентах.

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Всего с начала пандемии на территории Крыма подтверждено 36 785 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 707 пациентов.

За последние сутки зарегистрировано пять новых смертей — общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 1010 человек.