Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Петербурге задержали злоумышленника, который, по данным полиции, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в постояльца хостела, гражданина Египта. Пострадавший госпитализирован, в отношении задержанного, который работает переводчиком, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Конфликт со стрельбой произошел поздно вечером 15 марта у хостела, расположенного в доме 287 по проспекту Обуховской обороны. Некий мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в 40-летнего постояльца — гражданина североафриканского государства.

Потерпевший с огнестрельными ранениями фаланги пальца, левого коленного сустава в удовлетворительном состоянии был отправлен на лечение в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

А на следующий день, 16 марта, в 17:30 у дома 2 по Рыбацкому проспекту по подозрению в преступлении полиция задержала 40-летнего мужчину, работающего переводчиком.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — отметили в Главке.