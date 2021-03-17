Оренбург, , 09:57 — REGNUM В Оренбургской области профсоюз оказал материальную помощь 437 медикам, которые переболели коронавирусной инфекцией. В скором времени профсоюзные выплаты получат ещё 187 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

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«В настоящее время к выплате подготовлено 187 материалов на сумму 1 660 000 рублей. Еще 485 материалов находится на рассмотрении», — сказали в организации.

В Федерации профсоюзов Оренбуржья подчеркнули, что материальная помощь выплачивается всем членам профсоюза работников здравоохранения, независимо от занимаемой должности. Размер компенсации зависит от источника инфицирования, степени тяжести заболевания и стажа профсоюзного членства.

С июля 2020 по февраль 2021 года от первичных профсоюзных организаций поступило более 300 обращений, а объем оказанной матпомощи составил свыше 5 млн рублей.

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