Майкоп, , 09:56 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Адыгее сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовившего теракт в местах массового пребывания людей. Об этом 17 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе обысков по местам проживания у задержанного обнаружили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, флаг запрещенной террористической организации, а также карту столицы региона города Майкоп. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в ходе проведения спецоперации в Махачкале силовики уничтожили боевика, который открыл огонь по сотрудникам правопорядка. У нейтрализованного бандита при себе имелся автомат с большим количеством боеприпасов. Кроме того, было обнаружено готовое к применению СВУ — «пояс смертника».

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