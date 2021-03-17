Санкт-Петербург, , 10:03 — REGNUM Центральный выставочный зал Санкт-Петербурга — «Манеж» — стал победителем номинации «Музей года» по версии газеты The Art Newspaper Russia. Торжественная церемония вручения премии прошла накануне в Москве.

Премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Ее вручают за самые значимые события прошедшего года в сфере русского искусства в России и за рубежом, а также за деятельность меценатов по развитию и сохранению культурного наследия страны.

Центральный выставочный зал «Манеж» награжден «за умение делать зрелищные выставочные хиты, привлекающие публику и смелыми концепциями, и современным экспозиционным дизайном».

Напомним, после реставрации помещений, технического переоснащения и смены программного содержания в 2013—2016 годах, Манеж стал востребованной площадкой для проведения выставок мирового уровня. В настоящий момент ЦВЗ «Манеж» — крупнейшее экспозиционное пространство в центре Санкт-Петербурга, где проводятся художественные выставки, лекции и мастер-классы, семинары по вопросам искусства и культуры, кинопоказов и концертов.