Уфа, , 09:58 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого на стройке погиб рабочий, установлены в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что в конце декабря прошлого года на территории строящегося торгового центра (ТЦ) в г. Октябрьском два работника убирали территорию: одни рабочий выносил мусор, второй находился на «лесах» и мыл окна. Спустившись с «лесов», работник увидел, что 56-летний напарник лежит на лестничной площадке на первом этаже. Прибывшие на место медики констатировали смерть рабочего.

В ходе расследования этого несчастного случая, сотрудники Гострудинспекции установили, что на лестнице между первым и вторым этажом не было перил.

«Установлено, что причиной смертельного несчастного случая стало не обеспечение на границе перепадов по высоте защитного ограждения и отсутствие контроля за выполнением работником требований инструкции по охране труда (пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не был отстранён от работы)», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате работодателя оштрафовали на 135 тысяч рублей. Материалы данного расследования были отправлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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