Варшава, , 09:54 — REGNUM 17 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибудет с официальным визитом в Париж, где проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Сразу после прилёта, перед встречей с французским лидером, Моравецкий планирует возложить цветы к памятнику «Солидарность» в Париже. Он посвящен «совместной борьбе французов и поляков за свободу»: на монументе упоминаются массовые акции протеста в Париже в декабре 1981 года в знак поддержки бастующих и репрессированных жителей Польши, пострадавших от действий тогдашних властей.

В рамках встречи Моравецкого с Макроном стороны обсудят экономическое, энергетическое, климатическое и военное сотрудничество Польши и Франции, борьбу с пандемией в Евросоюзе, а также ситуацию в Белоруссии.

«Одной из центральных тем переговоров станут французское инвестиции в польскую АЭС, которую планируется строить в ближайшее десятилетие. Кроме того, стороны обсудят польско-французское сотрудничество в области строительства Центрального коммуникационного порта — строящегося в Польше пересадочного узла между Варшавой и Лодзью», — сообщил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.