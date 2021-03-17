Москва, , 09:53 — REGNUM В России в данный период важно обеспечить стабильность в стране, уверены 65% граждан. Выступают за проведение радикальных реформы во многих областях 25%, приводит данные Фонд «Общественное мнение».

По мнению 31%, в России уже наступила стабильность. Считают, что в стране нет стабильности 60% опрошенных.

Ждут улучшения жизни в России через 3−5 лет 24% опрошенных. Думают, жить людям будет хуже 25%. Не прогнозируют никаких существенных изменений 29% граждан.

Опрос проведён 29−31 января 2021 года. Опрошены 1500 граждан старше 18 лет в 53 субъекта РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, считают себя патриотами своей страны 89% жителей России.

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