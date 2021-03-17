Воронеж, , 09:53 — REGNUM В Воронеже объявлена программа XI Платоновского фестиваля искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции фестиваля. Приобрести билеты на мероприятия фестиваля воронежцы смогут уже с 20 марта.

Фестивальную программу 2021 года впервые решили разделить на три этапа, которые пройдут в разное время. Так, первое мероприятие Платоновфеста воронежцев ожидает уже в апреле: с 16 по 17 апреля в городе состоятся гастроли Большого театра России — будет показан спектакль «Укрощение строптивой» на музыку Дмитрия Шостаковича в постановке французского хореографа Жана-Кристофа Майо, художественного руководителя Балета Монте-Карло. Планируется показать три спектакля.

В традиционные для проведения фестиваля дни, с 3 по 20 июня, запланированы мероприятия российской программы. В неё вошли, в частности, спектакль «Братья Карамазовы» (Малый драматический театр — Театр Европы) режиссёра Льва Додина, «Сын» (Российский академический Молодежный театр, Москва) режиссера Юрия Бутусова, «Все тут» (театр «Школа современной пьесы», Москва), режиссёра Дмитрия Крымова, «Фаина. Эшелон» (театр «Школа современной пьесы», Москва), режиссёра Иосифа Райхельгауза. Новосибирский театр «Старый дом» покажет спектакль «Идиот», московский театр «Человек» привезет постановку «Причал». МХТ им. А.П. Чехова покажет воронежским зрителям спектакль «Ювенильное море». Ещё один спектакль по произведению Андрея «Платонова» — «Фро» — покажет Архангельский театр кукол. Также в программу войдут спектакли воронежских театров.

Музыкальная часть российской программы включает в себя концерты пианиста Николая Луганского, пианиста Сергея Тарасова, дуэта американского виолончелиста Златомира Фанга и российского пианиста Алексея Мельникова, а также дуэта Вадима Холоденко (фортепиано) и Алены Баевой (скрипка). 12 июня состоится концерт «Музыка мира в Белом колодце». Хедлайнером станет российский фолк-проект Zventa Sventana.

Также на июнь запланировано проведение нескольких выставок, в июне же состоится книжная ярмарка. Зарубежную часть программы фестиваля решено перенести на осень — мероприятия намечены на период 4−17 сентября, участники фестиваля пока не называются.