Кемерово, , 09:52 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 17 марта, за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 50 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — десять, Новокузнецк — семь, Киселевск — четыре, Междуреченск — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Мыски — три, Анжеро-Судженск — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Топкинский МО — два, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один», — уточняет оперштаб. За это же время 55 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 644 случая заражения коронавирусом, 31 718 человек выздоровели, 589 пациентов скончались.