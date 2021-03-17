Белинский район, , 10:06 — REGNUM В средней общеобразовательной школе села Поим Белинского района Пензенской области пятеро учащихся 8 класса после урока физкультуры обратились за медицинской помощью. Это послужило основанием для прокурорской проверки.

Надзорное ведомство проверит общеобразовательное учреждение на соблюдение требований законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Будут изъяты образцы воды, воздуха и приготовленной в школьной столовой пищи на предмет их соответствия требованиям безопасности. Кроме этого, проверят условия воспитания детей в семьях. Соответствующие меры прокурорского реагирования примут в случае выявления нарушений.

ИА REGNUM также сообщало, в медпункт школы в ЗАТО Железногорск 13 марта обратились 18 учащихся с симптомами отравления и жалобами на боли в животе. Их направили в инфекционное отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 ФМБА России» и взяли анализы.

Читайте также: Прокуратура выявила нарушения в красноярской школе, где отравились дети