Остин, США, , 09:56 — REGNUM Долги за электроэнергию на общую сумму более $29 млн, которые накоплены 24 тысячами абонентов американского штата Техас в период аномальных холодов, будут списаны. Об этом 17 марта сообщил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон на своем сайте.

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При этом ранее энергетическая компания Griddy Energy LLC, которая лишилась клиентов и получила судебные разбирательства из-за повышения цен на электричество в Техасе во время аномальных холодов в штате в феврале, подала ходатайство о судебной защите в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. По данным компании, она не получила прибыли от вызванного погодой кризиса и уточнила, что предлагаемый ей план реорганизации поможет ее бывшим клиентам, не сумевшим из-за высоких цен оплатить счета за электроэнергию.

«Я убедился в том, чтобы предложенный Griddy план банкротства сделал важный шаг, предложив освобождение от выплаты примерно 24 тысячам бывших клиентов, которые задолжали 29,1 миллиона долларов… за электроэнергию», — говорится в сообщении Пакстона.

Также уточняется, что данное решение коснется тех абонентов, которые «не смогли оплатить свои счета за электроэнергию из-за высоких цен во время шторма».

Напомним, в феврале текущего года американский штат Техас сильно пострадал от холодов и снежных бурь, когда из-за последних произошло массовое отключение электричества, наблюдались проблемы с водоснабжением и подтопления домов. Кроме того, по этой же причине в Техасе были перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.