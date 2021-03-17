Спасский район, , 09:54 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Спасском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автобуса на проезжую часть. В момент ДТП в салоне находились 56 пассажиров и два водителя. Пять человек госпитализированы, за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 18 человек.

Автобус, следовавший в Пензу, попал в ДТП в 01:30 на 226 км федеральной автодороги М-5 «Урал».