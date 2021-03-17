Москва, , 09:51 — REGNUM Мошенники в России усложнили схему обмана клиентов банков с целью выманить у них конфиденциальный пароль из СМС. Так, злоумышленники прибегают к повторным телефонным звонкам тем людям, которые в первый раз не попались на их уловки. О новом виде мошенничества сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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В беседе с газетой «Известия» эксперт подчеркнул, что преступники располагают большим количеством данных о клиенте и в ходе разговора рассказывают ему подробности предыдущей попытки ограбления, тем самым пытаясь войти в доверие.

«Во время второго звонка преступник утверждает, что у жертвы был взломан личный кабинет мобильного оператора и поэтому она не получает СМС-уведомления от банка о попытках денежных переводов, — рассказал Сизов. — Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи».

Однако, по его словам, таким образом мошенники пытаются получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента.

В банке ПСБ добавили, что мошеннические звонки со ссылкой на предыдущую коммуникацию — один из методов социальной инженерии, когда злоумышленники «выходят» на потенциальную жертву, делая два последовательных звонка от имени различных организаций, но по одной и той же ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новой схеме телефонного мошенничества предупредили специалисты Роскачества. По данным организации, теперь злоумышленники не только прибегают к звонкам якобы сотрудников службы безопасности банка, но и таких же выдуманных представителей правоохранительных органов. В организации сообщили, что «усложнённый, двухступенчатый сценарий начинается со звонка от фейкового представителя МВД».

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