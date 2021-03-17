Калуга, 17 марта, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Около трёх тысяч сельских жителей Калужской области воспользовались сервисами центров социальных услуг на базе почтовых отделений, сообщает 17 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора УФПС региона Веру Дмитриеву.

Admoblkaluga.ru На открытии центра социальных услуг

Сервисами центров социальных услуг в отделениях Почты России активно пользуются жители села Ферзиково, посёлков Полотняный завод и Бетлица. Жителям сельских населенных пунктов, где открыты центры социальных услуг, достаточно прийти в почтовое отделение, чтобы воспользоваться порталом госуслуг, личным кабинетом физического лица в Пенсионном фонде, Федеральной налоговой службе, измерить температуру тела, давление и уровень кислорода в крови. С каждым месяцем количество обращений в центры социальных услуг растет в среднем на 40%. Эпидемиологическая обстановка призывает людей следить за своим здоровьем. Пилотные центры социальных услуг в отделениях Почты России ежедневно предоставляют такую возможность. Сотрудники отделений, включенных в пилотный проект, прошли обучение оказанию государственных услуг, первой доврачебной помощи, правилам пользования приборами для измерения показателей здоровья.

«Центры социальных услуг начали свою работу сравнительно недавно, но жители региона уже успели оценить их удобство. С 1 декабря 2020 года центры посетили около трех тысяч человек. Чаще всего они обращались за медицинскими приборами для измерения уровня кислорода в крови, давления, температуры тела — 80% от общего количества обращений», — сказала Вера Дмитриева.