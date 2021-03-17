Ташкент, , 09:51 — REGNUM Узбекистан получил первую партию из 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, сообщает 17 марта агентство Kun.uz.

Глава представительства ВОЗ Лианн Куппенс отметил, что Узбекистан стал 49-й страной, внедряющей вакцину AstraZeneca. Он отметил, что ВОЗ тесно сотрудничает с профильными ведомствами для обеспечения внедрения международных норм оценки качества, безопасности и эффективности вакцин.

До конца 2021 года в Узбекистан планируется поставить 2 млн доз вакцин AstraZeneca. Республика получает аналог препарата — CoviShield, выпущенный Индийским институтом сывороток.

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