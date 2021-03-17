Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Свердловской области привили первым компонентом вакцины от COVID-19 уже более 200 тыс. человек. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на пресс-конференции.

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Данное количество граждан прошли вакцинацию первым компонентом вакцины. Немалой части из них уже поставили второй компонент.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от вакцинации», — добавил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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