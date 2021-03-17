Москва, , 09:47 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее правила финансирования программы «Земский учитель». Об этом 17 марта сообщает пресс-служба правительства.

«Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет продлена, в федеральном бюджете на неё предусмотрено финансирование до конца 2023 года.

Новое постановление упрощает схему оценки эффективности использования средств государственной поддержки. Ранее необходимо было высчитывать определённую процентную долю учителей, которые получили выплаты. Теперь достаточно указать их фактическое число в каждом финансовом году.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Земский учитель», инициированная президентом России Владимиром Путиным, стартовала в январе 2020 года во всех регионах страны.

Участникам программы предусматривается денежная выплата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей — в остальных регионах. Для этого необходимо отработать в школе, расположенной в сельской местности, посёлке городского типа или городе с населением не более 50 тыс. человек, не менее пяти лет. Всего на программу из федерального бюджета предусмотрено около 4 млрд рублей.