Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford обновил полицейский пикап F-150 Police Responder, увеличив его максимальную скорость. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Обновлённый полицейский пикап F-150 Motor1

Теперь максимальная скорость пикапа составляет 200 км/ч, что на 20 км/ч больше, чем у предыдущей версии автомобиля.

Под капотом спецверсии пикапа «трудится» турбированный двигатель рабочим объёмом 3,5 л. Максимальная мощность силового агрегата стала больше на 25 л. с. и теперь составляет 400 «лошадей» (678 Нм). Крутящий момент передаётся на все четыре колеса через автоматическую трансмиссию.

Также обновлённый Police Responder «обут» в специальные шины, которые выдерживают максимальную скорость машины в течение длительного времени.

Ранее компания Ford представила модернизированный пикап Super Duty 2022 модельного года. Для него доступен пакет Lariat Sport Appearance. Он предполагает замену хромированных деталей на окрашенные в оттенок кузова.

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