Красноярск, , 09:46 — REGNUM В Красноярском крае задержана женщина, подозреваемая в заведомо ложном сообщении о минировании телекомпании. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в ГУ МВД по Красноярскому краю.

16 марта представитель телекомпании сообщил в полицию о том, что в редакцию поступила информация об опасном предмете в здании. На место выехали наряды полиции и кинолог с собакой. Информация о минировании не подтвердилась.

Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимую за аналогичные преступления 26-летную жительницу города Сосновоборска. Она заявила, что сделала это из хулиганских побуждений.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Красноярском крае полиция задержала женщину, «заминировавшую» административное здание.

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