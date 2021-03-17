17 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Если новый посол Польши в России Кшиштоф Краевский получил установки начать налаживать мосты с российским обществом, в том числе опираясь на общую историю, он начнет не в чистом поле, фундамент есть, хоть его и потрепало время. Проблема будет заключаться в том, насколько хватит терпения и нацеленности Варшавы на медленную созидательную работу.

Станислав Стремидловский, , 10:55 — REGNUM Новый посол Польши в России Кшиштоф Краевский, который недавно передал копии верительных грамот на Смоленскую площадь, начал свою работу с необычного действия. Он записал и выложил в открытый доступ видеообращение, в котором обозначил приоритеты своей работы в нашей стране.

Кшиштоф Краевский МИД Польши

«Солидарность — это наше предложение на предстоящие годы и рецепт на дальнейшее развитие, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, — заявил Краевский. — Буду искать контакты, фундаментом которых станет готовность к искреннему взгляду на действительность. Николай Гоголь в книге «Мертвые души» написал: «Начинать нужно с начала, а не с середины». Польско-российские отношения складываются весьма непросто. Я отдаю себе в этом отчет. Моим личным вызовом будет работа над трудными вопросами в наших двусторонних отношениях. Начинаю свою миссию на фундаменте межчеловеческих контактов, которые на протяжении многих веков объединяли наши народы… Моим приоритетом будет выстраивание хороших отношений. Буду наводить мосты для сотрудничества в области культуры… Буду поддерживать развитие экономических отношений между нашими странами… Буду активно работать на территории всей России, в богатых своим культурным наследием российских регионах. Их история скрывает еще не одну жемчужину. Поляки внесли лепту в великие географические научные открытия в России <… их> наследие является общим достоянием наших двух народов».

Посольство Республики Польша в Москве Сергей Сазанков

Это интересно. В последние годы польские власти и пропагандистский аппарат подавали информацию так, как будто Польша и Россия находятся на разных планетах, поляки — с Венеры, а русские — с Марса. Новый посол указывает на многовековую историю польско-российских отношений в контексте объединяющих человеческих контактов, что может быть намеком на то, что Варшава готова рассматривать такие сложные времена, как пребывание в Российской империи и в советском блоке, не только исключительно с критических позиций, но и находя какие-то позитивные стороны, чтобы на этой базе предложить свои нарративы российскому обществу. Судя по всему, упор будет делаться на завоевании симпатий в среде российской интеллигенции. Некоторые польские эксперты считают, что это перспективное направление, поскольку при внешней конфликтности отношений между властью и интеллигенцией в России последняя оказывает серьезное воздействие на умонастроения правящей элиты. Также в Варшаве полагают, что российская интеллигенция по большой части является прозападной, не страдает «имперскими» и «националистическими» комплексами, поэтому с ней можно иметь дело.

Минусом до недавнего времени было то, что прозападная часть российской интеллигенции «потеряла» Польшу из вида, видя свои идеалы в США и Западной Европе. Но сейчас ситуация меняется в выгодную для правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) сторону, потому что происходящие процессы, особенно в Соединенных Штатах с их погружением в агрессивную левацкую идеологию, культуру отмены, борьбы с собственным прошлым, пугают даже российских симпатизантов Запада, остающихся приверженцами западного образа жизни и культуры времен холодной войны. Это удачно для PiS еще и потому, что такая российская интеллигенция не найдет общего языка с оппонентами правящей коалиции в самой Польше, поскольку эти представители польской интеллигенции разделяют взгляды левацких западных идеологов. Помимо того, у «Права и Справедливости» в России могут появиться и неожиданные союзники в лице консервативной части политического православного сообщества, которое резко негативно оценивает атаки на католицизм в Польше и принимает близко к сердцу борьбу главы PiS Ярослава Качиньского с «моральной революцией, которая разрушает семью, национальные традиции, все, что определяет нашу идентичность».

Ярослав Качинский Adrian Grycuk

Так что если новый посол получил установки начать налаживать мосты с российским обществом, в том числе опираясь на общую историю, он начнет не в чистом поле, фундамент есть, хоть его и потрепало время. Проблема будет заключаться в том, насколько хватит терпения и нацеленности Варшавы на медленную созидательную работу. Ведь утверждение Краевского на должность ознаменовалось скандалом, который вышел на поверхность. Против этого опытного дипломата, пришедшего в МИД в 1993 году, выступила радикальная часть правящей партии, которую связывают с бывшим министром обороны Антонием Мачеревичем и вице-спикером Сейма Малгожатой Госевской. Как сообщал в январе сего года портал Onet, телеканал Republika и Gazeta Polska, а затем портал TVP Info пытались дискредитировать Краевского, выдав информацию, что он работал в структурах Польской Народной Республики и, возможно, связан с военной разведкой ПНР. Как предполагало издание, на кандидатуре посла мог настоять Качиньский. Если так, то Краевский получил хороший кредит доверия у главного лица польской политики. Но также очевидно, что противники посла не успокоятся и будут внимательно следить за его деятельностью, чтобы найти промашки.