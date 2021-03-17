Волгоград, , 10:20 — REGNUM Курсирование речных трамваев по маршруту Волгоград — Культбаза — Щучий проран возобновлено 17 марта. Уровень воды набрал необходимое значение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пригородная навигация была остановлена 10 марта — на водомерном посте несколько суток подряд специалисты фиксировали не более 15 см уровня воды от нулевого значения, что недостаточно для прохождения речных трамваев. За неделю гидрологическая обстановка пришла в норму и позволила вновь запустить теплоходы, они курсируют дважды в сутки.

По данным РусГидро на 16 марта сброс воды через плотину Волжской ГЭС составил 5130 куб. м/с, тогда как 10 марта — 5080 куб. м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде из-за маловодья остановлен речной трамвай