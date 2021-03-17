Челябинск, , 09:44 — REGNUM В Челябинске двое граждан осуждены за незаконный вылов рыбы. Приговор вынес Советский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Перед судом предстали мужчины возрастом 24 года и 60 лет. Ночью с 22 на 23 мая 2020 года их поймали на берегу Шершневского водохранилища и изъяли у них 810 штук плотвы и 110 окуней. Улов они произвели неводом, при этом разрешения на такой вид ловли у граждан не было.

Рыбу вернули обратно в водохранилище, но основная её часть погибла. Размер ущерба составил 460 тыс. рублей. Суд назначил гражданам по два года условно с годовым испытательным сроком.