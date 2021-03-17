Новосибирск, 17 марта, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Майские праздники в Новосибирской области, если позволит эпидемическая обстановка, пройдут в традиционном формате. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на пресс-конференции сегодня, 17 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы

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«Одно из массовых требований, остающихся в силе, — это требование по соблюдению санитарных мер: масочного режима и социальной дистанции. Мы не будем торопиться снимать эти ограничения, будем исполнять рекомендации федерального Роспотребнадзора. Надо возвращаться к нормальной жизни, в частности — к проведению в привычном формате майских праздников, — подчеркнул глава региона. — Но для того, чтобы снизить эпиднагрузку и ненароком не нарастить уровень заболеваемости в преддверии важных массовых мероприятий, мы склоняемся к тому, что ещё полтора месяца до мая надо потерпеть и строго соблюдать все санитарные меры. Именно это рекомендует и главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов. Будем ориентироваться по обстановке, но готовимся к полноценному проведению парада Великой Победы — со зрителями, со всеми участниками. Также готовимся к прохождению марша Бессмертного полка».

Андрей Травников поручил в приоритетном порядке приступить к вакцинации будущих участников и организаторов парада.