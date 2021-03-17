Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM Россия и США тесно взаимодействуют в Сирии на оперативном и тактическом уровнях, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews, опубликованном 17 марта.

«Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет», — отметил Шойгу.

Он пояснил, что говорит об очень тесных контактах на уровне «управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом». Такие контакты происходят по несколько раз в день.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу также заявил о постепенном выстраивании отношений между Россией и Турцией. Это сложная работа, так как Турция входит в НАТО. Но Москве и Анкаре удалось найти компромиссы там, где это казалось невозможным, добавил он.

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