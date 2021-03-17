Черкесск, , 09:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии привились от коронавируса уже более 10 тыс. жителей. Одним из самых возрастных пациентов, получивших прививку, стала бабушка главы субъекта Рашида Темрезова. Перед вакцинацией семья главы республики посоветовалась с врачами.

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«Прививку она перенесла хорошо, без особых симптомов. И на сегодняшний день, насколько мне известно, бабушка — самый старший по возрасту человек (ей 93 года), который получил прививку от COVID-19 в Карачаево-Черкесии, и одна из самых старших в стране», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По его словам, ранее прививка была сделана и его отцу. А сам Рашид Темрезов привьется от коронавируса, как только у него ослабнут показатели антител. В настоящее время у него после перенесенного COVID-19 эти показатели еще остаются на высоком уровне.

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