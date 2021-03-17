Иркутск, , 09:40 — REGNUM За 2020 год объем инвестиций в основной капитал Иркутской области составил 395,3 млрд. рублей (по полному кругу организаций, включая вложения, не наблюдаемые прямыми статистическими методами), что в сопоставимой оценке на 3,7% больше, чем в 2019 года. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики. Более половины общего объема приходится на вложения в нежилые здания и сооружения.

Также известно, что крупными и средними организациями использовано 329,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (на 5,9% больше, чем в 2019 г.). Весомая доля областного объема инвестиций (73%) суммарно приходится на добывающие и обрабатывающие производства, организации транспортировки и хранения, из них увеличение объема отмечено только в добыче полезных ископаемых (на треть).

Существенное увеличение произошло в ряде видов деятельности с относительно небольшим объемом вложений, в частности, в образовании и здравоохранении (на 48−64%).

Снижение инвестиционной активности произошло в сельском и лесном хозяйстве, энергетике, в гостинично-общепитовском бизнесе, финансовой и страховой, профессиональной, научной, технической, административной деятельности, в государственном управлении, организациях культуры, спорта, досуга и развлечений.

Инвестиции осуществлялись, в основном, за счет собственных средств предприятий (57,9% общего объема). Удельный вес бюджетного финансирования — 10,7%, заемных средств — 6,3%, банковских кредитов — 2%.