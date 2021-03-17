Москва, , 09:40 — REGNUM Создание специализированного информационного банка данных экстремистских материалов повысит эффективность работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Оператором системы с наделением соответствующими полномочиями будет Минюст. На проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год.

«В отличие от федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа», — пояснил Пискарёв.

Он уверен, что банк данных «поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму».