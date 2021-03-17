Кишинёв, , 09:42 — REGNUM В Молдавии в течение суток 16 марта выявили 1688 случаев заражения коронавирусом в ходе 4659 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 207 012 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 180 763 человека, в том числе 1289 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4411 пациентов с COVID-19, из которых 335 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 4402 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 32 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 861 случай заражения коронавирусом в результате проведения 2264 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1152 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время ухудшается эпидемиологическая ситуация, больницы в стране переполнены пациентами с COVID-19. Наиболее острая ситуация наблюдается в Кишинёве.

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