Пермь, 17 марта, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На территории Перми в 2022 году откроется новое кладбище — «Восточное». Его площадь составит более 50 га, сообщает пресс-служба мэрии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище

Кладбище образовано из нескольких земельных участков в Мотовилихинском районе. Площадь участка для погребения умерших составит 20,7 га, остальная территория оставлена в качестве резервной.

Предусмотрены кварталы для разных типов и категорий захоронений умерших: мусульманские, иудейские, воинские, почетные, общие кварталы, кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений. Уже выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, подготовке территории строительства, строительству трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта, благоустройству и озеленению территории.

По данным мэрии, сейчас в городе действует четыре кладбища: «Головановское», «Заозёрское», «Банная гора» (новое) и «Северное», которое занимает 250 га и является одним из крупнейших в России.